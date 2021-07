In Lombardia e a Milano si registrerà cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili temporali: questo è quanto previsto dal bollettino diramato da Arpa Lombardia per la giornata di domani, domenica 4 luglio. I rovesci saranno più probabili vicino ai rilievi. Dal pomeriggio poi si registreranno in tutta la regione e in alcune località saranno più forti. Le temperature minime e massime saranno in calo: le prime si aggireranno attorno ai 17 gradi centigradi e le seconde attorno ai trenta gradi centigradi. Nel capoluogo meneghino per la giornata di sabato si registreranno piogge deboli con minime attorno ai 21 gradi e massime attorno ai 29 gradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia lunedì 5 luglio

Per la giornata di lunedì 5 luglio si avrà ancora cielo nuvoloso con però ampie schiarite durante la giornata. Nella notte si avranno precipitazioni sparse che si esauriranno poi durante il corso della mattinata. Le temperature minime saranno stazionarie e le massime saranno in aumento. A Milano si avrà cielo nuvoloso per poi avere sole per tutta la giornata. Le temperature minime saranno in calo e si attesteranno attorno ai 18 gradi mentre le massime saranno in aumento e toccheranno i 30 gradi centigradi.

Previsioni meteo Milano e Lombardia martedì 6 e mercoledì 7 luglio

Per le giornate di martedì 6 e mercoledì 7 luglio si avrà cielo in prevalenza poco nuvoloso con addensamenti sparsi nel pomeriggio. In gran parte della Lombardia si potrebbero avere precipitazioni vicino a rilievi. Le temperature minime saranno stazionarie mentre le massime in aumento. A Milano si registrerà sole sia martedì che mercoledì. In particolare martedì si potrebbero avere ondate di calore forti. Le temperature minime saranno attorno ai 21 gradi mentre le massime supereranno i trenta gradi centigradi.