Maltempo a Varese, una grossa frana sulla strada isola la frazione di Orascio Continua il maltempo anche nella provincia di Varese. Questa mattina all’alba una grossa frana sulla strada ha isolato la piccola frazione di Orascio, a Maccagno con Pino e Vaddasca. Seicento metri cubi di roccia sono caduti sulla strada che sale alla piccola frazione, isolandola. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

A cura di Redazione Meteo

La frana che ha isolato la frazione di Orascio, in provincia di Varese (Fonte: Vigili del Fuoco)

Prosegue l'ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime settimane sulla Lombardia. Se a Milano, dopo l'esondazione questa notte del Seveso, il tempo sembra migliorato, in altre province si continua a fare la conta dei danni. A Varese una grossa frana si è abbattuta all'alba su una strada provinciale a Maccagno con Pino e Veddasca, nella frazione di Orascio. Seicento metri cubi di roccia sono caduti sulla strada che sale al piccolo agglomerato di case, isolandolo. Sul posto sarebbero presenti una quindicina di persone tra turisti stranieri e italiani. Sul luogo della frana sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino, ancora al lavoro. Non si registrano fortunatamente feriti a causa della frana ma lo smottamento è probabilmente dovuto alle forti piogge che hanno interessato tutta la provincia a partire dalla giornata di ieri e le operazioni per rimuovere i detriti non sembrano essere brevi.

Un territorio già ferito da altri danni del maltempo

Il territorio di Maccagno con Pino e Veddasca è stato interessato pochi giorni fa da un altro smottamento, lungo la strada provinciale 5 che collega i paesini della valle col confine di stato di Indemini. Una ferita, quella del territorio nel Varesotto, che sembra prolungarsi. A settembre dello scorso anno Andrea Galimberti, escursionista di 38 anni era stato ritrovato senza vita in una forra della Val Molinera dopo che era stato trascinato dalla corrente del torrente, ingrossatosi per il maltempo.

Non solo Varese ma anche altre province della Lombardia continuano a subire i danni del maltempo. Una frana di grosse dimensioni è caduta ieri sulla strada provinciale 62 tra Bellano e Taceno, bloccando la strada in tutte le direzioni. Nel Comasco la strada statale Lariana era stata chiusa al traffico.