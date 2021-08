Maltempo a Milano, il Seveso esonda nella notte Questa notte il Seveso è esondato anche se in forma lieve. Lo ha riportato su Facebook l’assessore alla mobilità di Milano Marco Granelli, che con diversi messaggi su Facebook ha aggiornato sui diversi livelli del corso d’acqua e sugli eventuali disagi. Allarme fortunatamente rientrato per il Lambro.

Questa notte, intorno all’una, a causa delle piogge intense che hanno interessato la zona nord di Milano, il Seveso è esondato da via Valfurva. Ad annunciarlo sui social è stato l’assessore alla mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli, che ha aggiornato i cittadini sulla situazione tramite Facebook. "In 15 minuti il Seveso è salito di 1,20 cm, perché all’onda di piena da nord si è aggiunta la pioggia caduta su Bresso, Cusano e Paderno – ha scritto in un primo messaggio – Se fosse stata in funzione la vasca non sarebbe esondato".

Il Seveso è esondato anche se in forma lieve

Il Seveso è comunque esondato in forma lieve con uscita d’acqua in via Valfurva e via Padre Monti e in prossimità di Istria. Alle due di notte "I livelli in Ornato sono già scesi e a nord non piove e quindi esondazione praticamente conclusa – ha aggiunto Granelli in un altro messaggio di aggiornamento sulla situazione – Ora Amsa sta provvedendo a pulire e asportare alcune pozze di acqua". In quel momento preoccupava anche il Lambro che aveva superato i 2 metri in via Feltre. Era stata anche attivata la procedura di evacuazione delle due comunità al parco Lambro Exodus e Ceas, fortunatamente annullata perché la situazione si è normalizzata in circa un’ora.

Situazione stabilizzata intorno alle tre di notte

Alle tre di questa notte la perturbazione aveva completamente superato la parte occidentale della Lombardia. "Il Seveso sta scendendo e ormai i livelli stanno tornando velocemente alla norma – dichiarava sempre Granelli – Nelle poche strade allagate sta operando Mm e Amsa per togliere sacche di acqua e pulire dal fango".