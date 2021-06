I grossi rami di uno degli alberi di viale Lombardia sono caduti nel pomeriggio di oggi tra lo stesso viale e via Vallazze, proprio all'altezza dell'incrocio tra le due strade a due passi dal quartiere Loreto: probabilmente, la caduta degli enormi rami sono dovuti al violento acquazzone che si è riversato su Milano nelle prime ore del pomeriggio, che può essere considerato tra le cause principali della caduta degli stessi. Non ci sono fortunatamente feriti, ma la caduta è avvenuta proprio all'incrocio tra le due strade, solitamente attraversato da automobili e passanti sulle vicine strisce pedonali, appena sfiorate.

Vigili del Fuoco e polizia municipale sono giunti sul posto per rimuovere i rami caduti e ripristinare la circolazione veicolare, interrotta in prossimità dell'incrocio. La messa in sicurezza della strada, e la valutazione di eventuali danni all'asfalto stesso, avverranno appena terminati i rilievi del caso e la rimozione dei rami stessi. Le immagini dell'arbusto sono state diffuse da Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3 di Milano e capogruppo di Forza Italia. "Ma veramente basta un acquazzone per fare accadere tutto questo?", ha commentato Cagnolati, "e se in quel momento fosse transitata qualche auto o qualche passante? Non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere. Si parla molto di potatura e manutenzione delle alberature del nostro quartiere", ha aggiunto ancora il capogruppo di Forza Italia nel Terzo Municipio meneghino, "e questi sono i risultati. La sicurezza prima di tutto, così come la manutenzione, almeno queste dovrebbero essere le priorità".