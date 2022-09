Malore durante pallavolo, la ragazzina di 12 anni è in coma: il giorno prima aveva fatto la visita medica È in coma la ragazzina di 12 anni che ha accusato un malore durante un allenamento di pallavolo nel Bresciano. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.

La ragazzina di 12 anni di Castelcovati che ha accusato un malore durante l'allenamento di pallavolo martedì 27 settembre, è in coma. Le su condizioni, riporta BresciaToday, restano gravi ma fortunatamente stazionarie. Accasciatasi improvvisamente al suolo, era stata soccorsa dall'allenatrice prima e dagli operatori sanitari del 118 dopo. Trasferita in ospedale d'urgenza, è stata ricoverata.

La ragazzina di 12 anni è in coma in ospedale

Secondo quanto comunicato, la dodicenne è costantemente monitorata dai medici del nosocomio dopo l'arresto cardiaco che l'ha colpita in campo. Il giorno prima del dramma, la ragazzina era stata sottoposta ai tipici controlli medici per l'attività fisica che non avrebbero rilevato alcun tipo di problematica cardiaca. Fortunatamente, al momento del malore, l'allenatrice della squadra, Paola Consoli, è immediatamente intervenuta praticandole il massaggio cardiaco e rianimandola con il defibrillatore dato in dotazione al centro sportivo comunale di via Aldo Moro.

Il suo cuore si sarebbe fermato diversi minuti

Poi, l'arrivo dei sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia che si sono presi cura della giovanissima, intubandola, fino all'arrivo in codice rosso al pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII con l'elisoccorso. Il suo cuore si sarebbe fermato per diversi minuti. L'intera comunità e la società sportiva di Castelcovati, paese del Bresciano, si sono strette attorno alla famiglia della ragazzina nella speranza che dall'ospedale giungano presto notizie positive e rassicuranti.