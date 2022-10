Il ragazzino di 12 anni che ruba Rolex e morde i passanti: “Ho la scabbia” Ha commesso diversi scippi e furti, il ragazzino di 12 anni che è stato fermato dai carabinieri per aver derubato due studentesse a Milano: dopo aver portato via una loro collana, è stato fermato da alcuni passanti che lui ha morso. Bloccato dai carabinieri, è stato portato in caserma dove ha detto di avere la scabbia. È stato portato in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato fermato il ragazzino di dodici anni responsabile di diverse rapine commesse a Milano. Il fermo si è verificato nel pomeriggio di giovedì 13 ottobre 2022. Il minore era stato già bloccato lunedì dopo che aveva aggredito un turista americano di 35 anni in via Manzoni. L'adolescente gli avrebbe portato via un Rolex Daytona dal valore di trentamila euro.

Nell'ultimo mese ha commesso quattro furti

In quell'occasione, i carabinieri lo avevano fermato e a loro aveva detto di avere dodici anni. Dagli approfondimenti era emerso, che nell'ultimo mese aveva compiuto quattro furti e scippi. In quelle occasioni, non essendo imputabile perché di età inferiore ai 14 anni, era stato solo segnalato all'autorità giudiziaria.

La rapina in Corso Buenos Aires

Dopo l'episodio di lunedì era stato accompagnato in una comunità protetta di Genova, dalla quale, a quanto pare, è scappato. Giovedì avrebbe rapinato due studentesse di vent'anni in corso Buenos Aires. All'angolo con via Palazzi, ha portato via una collanina in oro ed è poi scappato. Alcuni testimoni sono riusciti a fermarlo, ma lui ha iniziato a morderli.

A bloccarlo sono stati i carabinieri che lo hanno accompagnato in caserma per identificarlo. Lì avrebbe avuto un malore e avrebbe detto di assumere sostanze stupefacenti. Non solo: avrebbe raccontato di avere la scabbia.

È stato quindi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo dove è stato sottoposto ad accertamenti. Nel tardo pomeriggio di oggi è arrivata la conferma che il 12enne avesse l'infezione ed è stato ricoverato. Una volta dimesso, sarà affidato ai servizi sociali.