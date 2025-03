video suggerito

Malore collettivo in chiesa durante la messa a Pavia: i fedeli intossicati da una fuga di gas Sono circa quindici i fedeli che si sono sentiti male oggi domenica 2 marzo durante la messa mattutina nella chiesa di Nostra Signora Assunta in località Cenevino a Colli Verdi (Pavia). L'ipotesi è quella del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento della chiesa.

Circa quindici fedeli si sono sentiti male oggi, domenica 2 marzo, durante la messa mattutina nella chiesa di Nostra Signora Assunta in località Cenevino, nel comune di Colli Verdi (Pavia). A richiedere l'intervento dei soccorritori sono state principalmente donne anziane, tra i 69 e gli 87 anni, che hanno riportato i sintomi di un'intossicazione e sono uscite sul sagrato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno portato alcuni di loro in ospedale e i Vigili del Fuoco con una squadra e con gli esperti del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) che hanno eseguito rilievi per accertare le cause dei malori. L'ipotesi principale, ancora da verificare, è che si sia trattato di monossido di carbonio accumulato nell'aria a causa di un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento della chiesa.

I fedeli coinvolti non si trovano comunque in pericolo di vita. Due di loro sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Stradella e Voghera ma le loro condizioni, secondo quanto emerso al momento, sarebbero buone.