Madre scopre che il figlio coltiva marijuana nella sua stanza, litigano e lui la picchia: arrestato Una donna di 63 anni è stata picchiata dal figlio di 29 anni perché aveva trovato una serra di marijuana nella sua stanza: l’uomo è stato arrestato per spaccio.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un uomo di 29 anni ha picchiato la madre dopo che quest'ultima ha scoperto una serra di marijuana nella sua stanza: l'episodio si è verificato in un appartamento di via Ornato a Milano nella giornata di ieri, domenica 1 ottobre.

Il 29enne è stato arrestato con l'accusa di spaccio e non per la violenza. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno sentito le urla.

La dinamica

I fatti sono accaduti intorno alle 10.30 quando la donna ha trovato la serra. I due hanno iniziato a litigare di fronte alla fidanzata del 29enne. A un certo punto, l'uomo avrebbe spinto la madre 63enne. La donna è caduta e ha sbattuto la testa contro un mobile del giorno.

Quando sono arrivati gli agenti del commissariato Greco-Turro, anno trovato la coltivazione di droga con gli impianti di areazione e di essicazione. Sono state sequestrate due piante di 110 e 94 centimetri e 28 grammi di hashish pronta per essere venduta.

La donna è stata portata in ospedale

Il 29enne è stato così arrestato per spaccio, ma non per la violenza nei confronti della madre. La vittima invece è stata portata dagli operatori sanitari del 118 in codice rosso in ospedale dove è stata dimessa con una prognosi di trenta giorni.