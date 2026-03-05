‘Madonna con bambino’ rubata nel 1977 e ritrovata dopo 49 anni grazie all’Intelligenza artificiale

La statua lignea di una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977 dal castello di Monselice nel Padovano. Dopo 49 anni è stata ritrovata grazie all’uso dell’Intelligenza artificiale e alla nuova tecnologia informatica.

Una statua raffigurante una Madonna con bambino era stata rubata il 10 marzo 1977, dall'allora castello Cini, attuale castello di Monselice, in provincia di Padova, e oggi – quasi esattamente 49 anni dopo – è stata ritrovata a Zogno, nella Bergamasca, dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia, che hanno operato in collaborazione con i colleghi del nucleo di Monza e con il coordinamento della Procura di Bergamo. Si tratta di una statua lignea risalente al XIV secolo ritrovata grazie all'ausilio della tecnologia informatica e dell'Intelligenza artificiale.

Secondo quanto si apprende, il furto era stato denunciato alla locale stazione dei carabinieri e all'epoca le fotografie della scultura furono inserite dai carabinieri nella ‘Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti', archivio informatizzato che conserva quasi otto milioni di manufatti censiti di cui circa un milione ancora da ricercare.

Ma solo grazie allo sviluppo della tecnologia informatica e dell'Intelligenza artificiale che hanno consentito di migliorare la componente preventiva, attraverso la condivisione e l'impiego di contenuti open source fruibili a tutti, le ricerche hanno avuto una svolta inaspettata. Sono stati inoltre affinati gli strumenti investigativi all'avanguardia come Swoads (Stolen Works Of Art Detection System). L'attività di controllo e monitoraggio del web, finalizzata alla ricerca di beni culturali rubati ha permesso così di individuare una pubblicazione scientifica che descriveva l'oggetto artistico.

I successivi accertamenti dei carabinieri hanno permesso di riscontrare che si trovata nella provincia di Bergamo. La Procura ha concordato con il risultato delle indagini e ha disposto la restituzione della statua alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. L'opera lignea, alta 121 centimetri, è riconducibile alla produzione delle botteghe pisano-lucchesi affini all'autore senese Francesco di Valdambrino (Siena, 1375-1435).