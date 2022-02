Lutto per Basilio Rizzo, ex presidente del Consiglio comunale di Milano: è morta la moglie Marta È morta nella notte Marta, moglie dell’ex consigliere comunale di Milano Basilio Rizzo. Il cordoglio dei compagni di partito di Milano in Comune.

A cura di Francesco Loiacono

Grave lutto per Basilio Rizzo, ex decano del Consiglio comunale di Milano che ha anche presieduto durante la giunta Pisapia. Nella notte, come comunicato dal partito Milano in comune, è morta sua moglie, Marta. "Questa notte Marta, moglie del nostro compagno Basilio Rizzo ha lasciato la terra di noi mortali – recita la breve nota pubblicata anche su Facebook -. A Basilio e ai figli, va la nostra vicinanza fraterna e le condoglianze di tutti noi. I compagni e le compagne di Milano in Comune".

Tanti i messaggi di cordoglio

In una delle sue interviste era stato proprio Rizzo a nominare la moglie e i figli Lorenzo e Cecilia, auto accusandosi di aver rubato tempo alla sua famiglia per via del suo impegno in politica. Un impegno di lunga data: Rizzo, nato nel 1946 nel quartiere Giambellino di Milano, ha partecipato al Movimento studentesco nel 1968 ed è poi approdato in Democrazia proletaria, movimento col quale venne eletto per la prima volta in Consiglio comunale a Milano. Era il 1983: da allora Rizzo è diventato un baluardo dell'opposizione della varie giunte socialiste e di destra che si sono succedute a Palazzo Marino, fino alla svolta rappresentata dall'elezione di Giuliano Pisapia. Allora, nel 2011, entrò in maggioranza e venne eletto Presidente del Consiglio comunale di Milano. Tornato all'opposizione con la giunta Sala, contro il quale si era anche candidato a sindaco, a gennaio dello scorso anno Rizzo ha comunicato la decisione di non ricandidarsi dopo 38 anni trascorsi a Palazzo Marino. Una decisione presa anche per tornare dall'amata moglie, per la cui scomparsa sono arrivati tanti messaggi di cordoglio.