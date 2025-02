video suggerito

Luna Berlusconi, nipote di Silvio, ha aperto un ristorante di cucina siciliana a Milano: ecco dove si trova Il ristorante di Luna Berlusconi, figlia di Paolo e nipote del Cavaliere, si trova in via Lodovico Muratori a Milano (Porta Romana). Alla guida di “Bettola Siciliana” c’è il compagno chef e volto tv Vittorio Vaccaro, tra piatti della tradizione siciliana e prezzi accessibili. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

È l'artista di famiglia. Pittrice, fotografa e oggi anche ristoratrice. Sì perché Luna Berlusconi, nipote del Cavaliere Silvio e figlia dell'amatissimo fratello Paolo, oggi si lancia nel mondo del cibo con "Bettola Siciliana", trattoria dal menu cento per cento siculo nell'elegante quartiere di Porta Romana a Milano (via Lodovico Muratori 11), inaugurata pochissime settimane fa tra osterie romane, pizzerie napoletane e indirizzi di cucina internazionale tra tapas spagnole, uramaki giapponesi e piatti brasiliani.

Alle redini c'è il compagno Vittorio Vaccaro, cuoco e volto tv oggi anima della "bettola" di Porta Romana, un progetto gastronomico dove ritrovare il gusto autentico della Sicilia attraverso una proposta di cucina tradizionale tra taglieri di salumi (pancetta arrotolata, salsiccia stagionata e lonza del maialino nero dei Monti Nebrodi) e focaccia con il lardo, le polpette d’uovo cotte in una salsa di pomodoro casereccia all’interno delle storiche pentole in ghisa, busiate di pesto alla trapanese e i sedanini di pasta di grano antico siciliano Margherito spadellati con cavolfiore, olive, alici sott’olio di Sciacca, pecorino e pangrattato, e ancora calamaro "nbuttunatu", il raviolo fritto ripieno di ricotta di pecora al profumo di cannella e i classici dolci di Natale della nonna. Il tutto accompagnato da vini del territorio e servito a prezzi accessibili per il mercato milanese, che variano dai 16 ai 22 euro per le portate principali, 8 euro per i dolci.

Chi è Luna Berlusconi, nipote di Silvio

Luna Roberta Berlusconi è nata nel 1975 a Milano da Paolo Berlusconi e dalla prima moglie Mariella Bocciardo, che insieme a lei hanno avuto anche la figlia maggiore Alessia (classe 1971). Dopo il divorzio nel 1978, il fratello del fondatore di Forza Italia ha sposato in seconde nozze Antonia Rosa Costanzo: dall'unione sono nati i fratelli Davide Luigi nel 1982 e Nicole Rose nel 1989. "Grazie ai valori di nonna Rosa, siamo una famiglia molto unita", aveva raccontato.

Leggi anche Barbara Berlusconi nel consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala: la nomina voluta da Regione Lombardia

Legatissima da sempre allo zio Silvio e alla cugina Marina Berlusconi, dopo un passato da manager, produttrice televisiva (il suo programma più famoso è Riccanza, che racconta la vita dei giovani benestanti su Mtv) e consigliera d'amministrazione del quotidiano Il Giornale, Luna Berlusconi si è tuffata nel mondo dell'arte e della pittura. "Mio padre è il mio più grande fan", le sue parole. "Quando gli ho detto di voler chiudere la casa di produzione per dedicarmi all’arte, lui mi ha spronato a crederci e non si è mai perso una mostra".

Oggi, il business del food con il socio in affari e compagno di vita Vittorio Vaccaro, incontrato dopo due matrimoni: il primo con l'imprenditore romano Antonio Cola e il secondo con l'attore e regista Edoardo Sylos Labini. Ha due figlie, Rebecca e Luce.