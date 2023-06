L’ultima passeggiata di Berlusconi prima del ricovero: “Voleva rivedere il lago dei cigni a Milano 2” Silvio Berlusconi prima di andare in ospedale aveva trascorso circa un’ora in compagnia della compagna e delle sue guardie del corpo in un locale nella sua Milano 2: “Faceva foto con i ragazzi e ha mangiato un ghiacciolo”.

A cura di Giorgia Venturini

Berlusconi in una delle foto postate da un ragazzo con cui il leader di Forza Italia ha fatto la foto poco prima di entrare in ospedale

A pochi giorni dalla sua morte, avvenuta ieri lunedì 12 giugno, Silvio Berlusconi aveva trascorso circa un'ora in compagnia della compagna e le sue guardie del corpo in un locale nella sua Milano 2, il Maximilian Bistrot. Poche ore dopo si sarebbe recato come da programma all'ospedale San Raffaele di Milano dove erano stati definiti controlli di routine anticipati. Dopo tre notti però le sue condizioni sono drasticamente peggiorate: è morto alle 9.30 del 12 giugno 2023.

Berlusconi sorrideva con i ragazzi nel locale

Eppure il leader di Forza Italia in quel bar della sua Milano 2 sorrideva ed era sereno: "Era disponibile con tutti, si è fatto fotografare dai ragazzi che erano qui a pranzo, era seduto al tavolo di fronte al laghetto", spiega a Fanpage.it Omar Calvetti, il responsabile del Maximilian Bistrot. E poi ha aggiunto: "Ha passato un'ora di spensieratezza. Ci ha chiesto che il monumento a lui dedicato fosse sempre tenuto pulito".

Il proprietario del locale ha poi raccontato che Silvio Berlusconi ha mangiato un ghiacciolo "perché era una giornata molto calda". Come stava? "Era molto tranquillo e sorridente. Ho visto la persona che ho sempre visto in televisione. Faceva la foto con tutti i ragazzi. Il Berlusconi che si conosce. Era la seconda volta che veniva qua". Un'oretta dopo Berlusconi è entrato in ospedale per le visite concordate e il ricovero: "Siamo state praticamente le ultime persone che lo hanno visto di buon umore".

Leggi anche Tutto sui funerali di Stato di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano

Una delle ultime cose che ha visto è la sua Milano 2

Berlusconi prima del ricovero ha scelto di fermarsi nella sua Milano 2. "Un po' una chiusura del cerchio: una delle ultime cose che ha visto è stata proprio una delle prime cose che ha creato. Magari è proprio quello che voleva. È bello magari pensarla anche in questo modo".

(Intervista di Simone Giancristofaro e Francesco Maviglia)