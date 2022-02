Ludovica nasce alle 02.22 del 22 febbraio 2022: la foto dell’ospedale diventa virale L’ospedale San Giuseppe di Milano ha celebrato su Facebook una particolare coincidenza: la nascita della piccola Ludovica Grazia, venuta al mondo alle 02.22 di ieri, 22 febbraio 2022.

A cura di Francesco Loiacono

Tutti coloro che sono nati ieri, 22 febbraio 2022, potranno raccontare di essere venuti al mondo in un giorno particolare. Ma la piccola Ludovica Grazia avrà un motivo in più per "vantarsi": è infatti nata precisamente alle 02.22. La singolare coincidenza era troppo ghiotta per non essere immortalata in una foto e condivisa poi sui social: e così l'ospedale San Giuseppe di Milano, struttura che fa parte del gruppo Multimedica, ha voluto celebrare il momento pubblicando uno scatto sulla propria pagina Facebook: "22.02.2022, ore 02:22: all’Ospedale San Giuseppe – MultiMedica nasce la piccola Ludovica. Un compleanno semplicemente unico. Auguri ai genitori e buon #Twosday a tutti!", è il messaggio che accompagna la foto del cartoncino che riporta nome e orario di nascita della neonata e di un orsacchiotto di peluche.

Centinaia i like e i messaggi di auguri per la piccola Ludovica

La foto e la storia della piccola Ludovica sono piaciute a centinaia di persone, che hanno scritto messaggi indirizzati alla neonata e ai suoi genitori facendo loro i migliori auguri. In tanti hanno sottolineato la coincidenza di nascere in una data palindroma per i nostri sistemi di scrittura, una circostanza che si ripeterà il prossimo 3 febbraio 2030, quando sul calendario apparirà la data 03-02-2030. Anche nei Paesi che scrivono la data diversamente, ieri era comunque un giorno speciale, il cosiddetto "twos day": ossia il giorno dei due, numero che ricorreva ben sei volte. Nel caso di Ludovica il numero appare addirittura nove volte: chissà che il due non diventi davvero la cifra fortunata della piccola.