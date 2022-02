L’omelia del prete che canta “Brividi” di Blanco e Mahmood in chiesa diventa virale Don Matteo Selmo è il parroco di Lonato del Garda in provincia di Brescia. Domenica 6 febbraio nell’omelia intona di “Brividi” di Mahmood e Blanco che ha appena vinto il Festival di Sanremo e il video diventa virale. Blanco: “Incredibile, bellissimo”. Il diretto interessato spiega: “Il vangelo va spiegato attraverso la quotidianità”.

A cura di Redazione Milano

È diventata virale l'omelia del parroco della basilica di San Giovanni a Lonato del Garda in provincia di Brescia. È domenica 6 febbraio e quando i fedeli arrivano in chiesa per sentire messa, di certo non si aspettano che don Matteo Selmo avrebbe dato il meglio di sé, dando una lettura del testo di "Brividi", la canzone con la quale Blanco e Mahmood hanno vinto il Festival di Sanremo, utilizzando le lenti del Vangelo.

Non solo le parole attenzione, Don Matteo intona anche il branco. "Immagino San Pietro che incontra San… Remo questa mattina e si scambiano qualche parola. San Remo dice a San Pietro: “Hai sentito ieri, chi ha vinto? Mahmood e Blanco. E vincono con queste parole: e ti vorrei amare ma sbaglio sempre, e mi vengono i brividi". Poi passa a parlare anche delle canzoni di Elisa e Gianni Morandi.

Blanco: "Il prete che canta la nostra canzone in chiesa, incredibile bellissimo"

Come sempre Matteo carica l'omelia sul suo profilo Instagram e da là viene caricata su Youtube e Tik Tik spopolando e arrivando anche a Blanco, che in un'intervista a Rtl 102.5 ha detto: "Ho trovato questo video incredibile su TikTok dove c’è un prete in chiesa che canta la nostra canzone, e poi fa tutto un viaggio… Incredibile, bellissimo".

Don Matteo: "Il Vangelo va spiegato attraverso quotidianità"

Una scelta inusuale, ma in perfetta coerenza con il suo stile di predicazione, come ha spiegato al Giornale di Brescia: "Tutte le domeniche spiego il Vangelo attraverso la quotidianità: questo è l’insegnamento di Gesù, che nel suo stare tra la gente contestualizzava la parola del Padre nella vita di tutti i giorni. Il Vangelo di quella domenica raccontava la chiamata di Pietro. I “brividi” sono quelli provati verosimilmente da Pietro quando per la prima volta incontra Gesù. La sua vita assomiglia tanto alla nostra, vogliamo amare questo Dio ma siamo fragili e cadiamo. Sbagliamo sempre, appunto".