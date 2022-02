Prete canta Sanremo durante l’omelia: arriva la telefonata di Gianni Morandi per ringraziarlo Don Matteo Selmo è il prete che, durante un’omelia, ha cantato alcune parti dei tre brani arrivati sul podio al Festival di Sanremo. E proprio Gianni Morandi, classificatosi terzo, lo ha chiamato per ringraziarlo.

A cura di Ilaria Quattrone

"Mi ha telefonato la sua segretaria dicendomi che lui mi ringraziava tanto e che gli avrebbe fatto piacere sentirmi di persona": con queste parole don Matteo Selmo, il prete diventato famoso per il video in cui canta alcune canzoni di Sanremo durante l'omelia, ha raccontato al quotidiano "Il Giornale di Brescia", la telefonata ricevuta per conto del cantante Gianni Morandi. Il brano "Apri tutte le porte" presentato dall'artista al Festival è tra le canzoni che il parroco ha interpretato durante la messa. Gli altri due sono il brano vincitore "Brividi" dei cantanti Mahmood e Blanco e infine "Forse sei tu" di Elisa.

Il video ha fatto il giro dei social

Il 38enne è co-parroco insieme a don Osvaldo a Lonato del Garda, comune in provincia di Brescia. La sua interpretazione è stata ripresa e postata sui social e in poco tempo ha fatto il giro del web: "È stato un modo come un altro per portare la parola di Dio nella vita di tutti i giorni". Don Matteo ha spiegato che quanto avvenuto nella domenica successiva a Sanremo è una cosa normale per i suoi parrocchiani: "Chi ascolta le nostre celebrazioni eucaristiche, ovvero la nostra gente, i nostri parrocchiani, sono abituati a sentire una parola collegata con la quotidianità".

La reazione di Mahmood e Blanco

E relativamente alla telefonata di Gianni Morandi, il sacerdote ha spiegato che fino a ieri non lo aveva ancora richiamato: "Ho preferito spegnere il telefono. Non è la sovraesposizione mediatica che mi interessa, ma se questo serve a portare una parola di speranza e bellezza della vita, ben venga". Mahmood e Blanco invece hanno definito quanto fatto dal sacerdote "incredibile, bellissimo".