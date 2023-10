Luca Perri derubato del pc a Bergamo prima di una conferenza: “Ho perso mesi di lavoro” Paura per l’astrofisico di Superquark che prima di una conferenza a Bergamo viene derubato del pc. Ma l’incontro è un successo anche senza slide: “Ho perso interi lavori e spettacoli. Ma ringrazio il pubblico che, invece di andarsene, è rimasto ad ascoltarmi per due ore e mezza”

L’astrofisico e divulgatore Luca Perri con Alberto Angela

Una gita a Bergamo che l'astrofisico Luca Perri si ricorderà per un bel po'. "Sabato sera qualcuno ha deciso di aprire la mia auto e rubare dal bagagliaio, non visibile, uno zaino con diversi oggetti personali, un documento d'identità e soprattutto il computer e un hard disk di backup", scrive il noto divulgatore scientifico e volto tv di Superquark.

Succede lo scorso 7 ottobre, poco prima che Luca Perri faccia il suo intervento previsto all'interno del programma di BergamoScienza: sul palcoscenico bergamasco, aiutato da video e slide, dovrà tenere una conferenza a tema La scienza di Oppenheimer. "Ho perso tipo cinque conferenze preparate nell'ultimo mese, fra cui l'ultimo spettacolo, qualche decina di pagine di scritti e una marea di dati e foto familiari. Sono angosciato dal dover rifare sei settimane di lavoro", si sfoga in un lungo post pubblicato sui social.

Ma la paura, una volta salito sul palcoscenico, pian piano se ne va. "Volevo ringraziare tutte le 500 persone che domenica pomeriggio, magari dopo un lungo viaggio, si sono ritrovate un tizio che senza slide è salito sul palco per parlare due ore e mezza a braccio sulla scienza di Oppenheimer. E, invece che andarsene, sono rimaste ad ascoltarlo e a dimostrargli tutto il loro affetto", conclude il post.

Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. Grazie al calore del pubblico e, soprattutto, di qualche collega fidato. "Volevo anche ringraziare di cuore chi sabato sera si è sorbito il mio umore non del tutto solare". Primo tra tutti? L'astronauta Luca Parmitano, sicuramente esperto di gestione delle difficoltà.

"Sei stato bravissimo Luca, ed è stato un piacere ascoltarti… Non ti sei fatto abbattere dalle difficoltà e hai dato luogo a una conferenza dove non mi sono perso nemmeno un secondo", uno dei commenti al suo post. "Nonostante il furto sei riuscito a spiegare in due ore concetti complicati con chiarezza e simpatia. Come non menzionare "il tizio pelato", "sopracciglione", "Poirot"… ha funzionato anche senza slide", un altro ancora. "Sei stato semplicemente incredibile! Sei davvero un grande professionista e il pubblico… beh, io c'ero, non volevo smetterla di applaudire. Anche senza pc".