Salvini inaugura “la prima autostrada d’Italia a 5 corsie”, dopo 3 giorni si riduce a una per i lavori Proseguono i lavori sull’autostrada A8, anche nel tratto a cinque corsie tra la Barriera di Milano Nord e Lainate appena inaugurato. Nelle ore notturne si viaggia solo su una corsia a causa dei cantieri non ancora terminati.

A cura di Fabio Pellaco

L’inaugurazione della quinta corsia dell’autostrada A8

La "prima autostrada d'Italia a cinque corsie" è durata giusto il tempo dell'inaugurazione. I lavori sul tratto iniziale dell'A8 non si sono ancora conclusi e di notte il traffico scorre su una sola corsia. Così, nei quattro chilometri tra la Barriera di Milano Nord e lo svincolo di Lainate, gli automobilisti continuano a rimanere incolonnati esattamente come prima.

I quattro chilometri a cinque corsie

L'inaugurazione della quinta corsia dell'Autostrada dei Laghi è avvenuta lo scorso 26 settembre con la partecipazione di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, presente insieme ai massimi vertici di Regione Lombardia e Autostrade per l'Italia. Il progetto, realizzato dalla concessionaria della rete autostradale, è costato 200 milioni di euro e, secondo le stime, permetterà di risparmiare un milione di ore l'anno grazie al tratto di carreggiata aggiunto.

Sull'A8 di notte si viaggia su una sola corsia

Sembrerebbe però che l'inaugurazione sia stata fatta con un certo anticipo rispetto alla conclusione di tutti i cantieri sulla tratta interessata. I lavori di asfaltatura e di sistemazione dell'area sono iniziati in estate e non sono ancora terminati rendendo difficile la vita degli automobilisti che si spostano dopo il tramonto. I cantieri sono previsti di notte proprio per evitare di impattare sul traffico giornaliero, sempre molto caotico, ma appena fuori Milano la viabilità non è semplice a nessuna ora del giorno.

Per adesso l'opera annunciata come una vera rivoluzione per il traffico della Città Metropolitana funziona solo a metà. Superata la Barriera Nord, la carreggiata si restringe da cinque a una sola corsia con le inevitabili code che si formano prima di superare il casello. A complicare la percorrenza ci sono anche gli avvisi emessi da Autostrade per l'Italia che nei pannelli elettronici posti prima dei caselli segnala solo le chiusure e non i restringimenti di carreggiata. A quasi cento anni dall'inaugurazione della Milano-Varese non tutto è ancora pronto.