La zona arancione ormai agli sgoccioli comporta ancora multe per 66 cittadini lombardi che sono stati scoperti a violare le regole del Dpcm. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, tra venerdì 29 e sabato 30 gennaio, infatti, sono state effettuate multe per un totale di 26.000 euro.

Al centro commerciale di Arese, 24 giovani sono stati sanzionati nel pomeriggio di venerdì dai carabinieri di Rho, intervenuti dopo la chiamata di un cliente il quale aveva segnalato un maxi assembramento. I ragazzi, trovati senza mascherina, davano fastidio ai cittadini che si recavano all'interno del "Centro". Per questo motivo, dopo essere stati identificati, sono stati tutti sanzionati. A Cologno Monzese, invece, verso le 23.30 della stessa giornata i carabinieri hanno multato 17 persone di età compresa tra i 23 e i 64 anni per essersi riuniti a casa di un amico in via Papa Giovanni XXIII. L'occasione era il festeggiamento di un compleanno.

Nella serata di ieri, invece, i militari sono entrati in un bar in via Turati dove diverse persone avevano denunciato violazioni delle regole. I militari hanno infatti trovato tre clienti del retro del locale a cui il titolare aveva servito alcune bevande. Come fatto sapere dai carabinieri, "i presenti sono stati tutti identificati e saranno successivamente sanzionati per la violazioni commesse". Nel pomeriggio di sabato 30, poi, a Lainate, sono state trovate diverse persone in un locale di piazza Dante intente a consumare sul posto i prodotti appena comprati. I 15 individui sono stati identificati e verranno presto sanzionati. Infine, a Cesano Boscone, i carabinieri, allertati da alcuni vicini di casa, sono intervenuti in un appartamento in cui c'era in corso una festa. Anche in questa occasione, tutti i partecipanti sono stati identificati: nelle prossime ore scatterà anche la multa.