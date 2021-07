Per il secondo anno di fila i lombardi nei giorni di Pasqua e Pasquetta dovranno rinunciare a feste in famiglie e gite fuori porta. Il prossimo fine settimane la Lombardia resta in zona rossa, così come tutta l'Italia. Nei tre giorni del 3, 4 e 5 aprile restano in vigore le regole di questa settimana, anche se previste alcune deroghe: come per le festività di Natale sarà concessa una visita al giorno ad amici e parenti verso unico domicilio privato.

la visita ad amici e parenti

In Lombardia sarà vietato uscire di casa se non per motivi di lavoro, salute e necessità. Per questo saranno vietate qualsiasi gita fuori porta. Unica eccezione la visita ad amici e parenti: è concessa una sola visita al giorno purché sia verso una sola abitazione privata. E ancora: così come era stato imposto durante le vacanze di Natale, ci si potrà spostare con un massimo di due persone (in cui però non rientrano i minori di 14 anni e le persone non autosufficienti). Restano chiusi bar e ristorante: non sarà possibile quindi organizzare il pranzo al ristorante o qualche aperitivo. Esattamente come è vietato già durante tutta la settimana. Restano d'obbligo, inoltre, rispettare l'orario di coprifuoco: ci si potrà spostare solo tra le 5 e le 22. Durante questi tre giorni valgono le stesse regole da zona rossa su l'attività motoria e sportiva: sarà possibile fare attività fisica in forma individuale nei pressi della propria abitazione. Resta vietato lo sport di contatto e quello svolto presso palestre e centri sportivi.

Come funziona per le seconde case

Discorso a parte per gli spostamenti verso le seconde case: nei tre giorni di festa il nucleo familiare si potrà spostare verso un'abitazione di sua proprietà o di cui paga l'affitto da prima del 15 gennaio. Con un'unica eccezione: in casa non devono vivere altre persone. Secondo l'ultimo decreto del governo, i lombardi potranno raggiungere la seconda abitazione anche se si trova in altre regione. Ma attenzione: sarà vietato raggiungere la seconda casa se si trova in Toscana, Sardegna, Liguria, Valle d'Aosta e Puglia, le regioni che hanno emesso l'ordinanza che vieta di raggiungere la l'abitazione a persone non residenti.

Si potrà celebrare la messa di Pasqua

A Pasqua sarà possibile andare a messa in Lombardia purché durante la celebrazione verranno rispettate tutte le regole anti-Covid: le entrate in chiesa saranno comunque sempre contingentate e sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza. Ci sarà dunque una messa in presenza quest'anno, a differenza di quello scorso quando le celebrazioni erano avvenute da remoto. Sono però stati cancellati alcuni riti della settimana santa come la via crucis o la lavanda dei piedi.