Lodi, trovato morto in casa da un mese e mezzo: il corpo è di un ex militare L’uomo di 52 anni è stato ritrovato in un appartamento di via Napoli privo di vita. In casa c’erano anche telecamere. Non si esclude un possibile malore.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

È di un ex militare il corpo senza vita ritrovato stanotte in un appartamento di Lodi, in un bilocale in affitto in via Napoli, nella zona della Martinetta. L'uomo di 52 anni d'età, secondo le prime ricostruzioni, era morto probabilmente da circa un mese e mezzo. Il cadavere, infatti, quando è stato ritrovato, era in evidente stato di decomposizione. A lanciare l'allarme è stata la proprietaria di casa, che da tempo non aveva più notizie dell'inquilino. La donna, quindi, si era preoccupata e per questo motivo, non riuscendo a contattare il 52enne, si è decisa alla fine ad allertare le forze dell'ordine, che una volta arrivate sul posto sono entrate nell'appartamento scoprendo il corpo dell'uomo ormai privo di vita.

Non esclusa ipotesi malore

Per accertare le cause del decesso saranno necessari l'esame autoptico da parte di un medico legale e le indagini di un anatomopatologo, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Lodi. Al momento si valutano diverse ipotesi, tra queste anche la possibilità che l'uomo possa essere stato colto da un improvviso malore o possa essere stato colpito da una malattia peggiorata velocemente. All'interno dell'appartamento, un bilocale in affitto che si trova in un palazzone di via Napoli, sono presenti anche due telecamere, installate nei pressi della porta blindata che si trova all'ingresso della casa. Non è escluso che eventuali immagini registrate dal sistema di videosorveglianza possano essere acquisite dalla magistratura per chiarire quanto accaduto.