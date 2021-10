Lodi, esce di casa per andare al lavoro e scompare: si cerca l’imprenditore Carlo Mammarella Da sabato mattina non si hanno più notizie di Carlo Mammarella, imprenditore 68enne residente a Lodi. L’uomo è uscito di casa in auto diretto a Brugherio, dove si trova la sua azienda. Da allora però è scomparso. La famiglia ha lanciato un appello sui social e ha avvertito le forze dell’ordine. Non si trova al momento nemmeno l’auto del 68enne, una Volkswagen Golf.

A cura di Francesco Loiacono

Da sabato mattina non si hanno più notizie di Carlo Mammarella, imprenditore 68enne residente a Lodi. L'uomo, sposato, padre di due figlie e da poco nonno di una bimba, all'alba di sabato 2 ottobre è uscito dalla sua casa in via Vittime della Violenza e si è diretto in auto nella sua azienda a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza, come faceva tutte le mattine. Da allora però risulta scomparso e di lui si sono perse le tracce. La famiglia dell'imprenditore, non avendo avuto sue notizie, ha diramato un appello sui social network e si è rivolta alle forze dell'ordine. La questura di Lodi ha avvertito la prefettura, facendo partire le ricerche che al momento però non hanno avuto alcun esito.

L'appello dell'associazione Penelope: Potrebbe essere in difficoltà

Su Facebook l'associazione Penelope ha diffuso una foto e una descrizione dell'imprenditore. Carlo Mammarella è alto un metro e 75, è di corporatura normale e ha capelli grigi e ricci e occhi verdi. Guidava una Volkswagen Golf targata FM754MF che non è stata ancora ritrovata. Al momento della scomparsa Mammarella indossava pantaloni grigi, una camicia scozzese, un golfino blu o marrone, scarpe di cuoio marrone chiaro. Nella descrizione è aggiunto che il 68enne "potrebbe essere in difficoltà", ma non si specifica per quali motivi. "La famiglia del Sig. Carlo chiede il nostro aiuto, sono molto preoccupati, potrebbe trovarsi in difficoltà", hanno scritto dall'associazione Penelope condividendo il post. Chiunque dovesse avere sue notizie può contattare le forze dell'ordine al 112 o chiamare l'associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931.