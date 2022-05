Lo vedono per l’ultima volta in stazione e scompare: si cerca il 14enne Daniel Timothy Per tutta Rho si cerca il 14enne Daniel Timothy. Il giovane è stato visto per l’ultima volta in stazione mercoledì pomeriggio poco dopo le 14.50. La madre preoccupata della sua assenza, ha chiamato i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Sono ore di preoccupazione quelle per una famiglia di Rho alle porte di Milano che da mercoledì pomeriggio sta cercando il 14enne Daniel Timothy. Il ragazzo è stato visto per l'ultima volta nella stazione del paese e poi di lui si sono perse le sue tracce. Stando alle primissime informazioni, Daniel quel pomeriggio aveva un appuntamento con la madre a cui però non si è presentato. Qualcuno lo ha visto in stazione poco dopo le 14.50, poi nessun altro avvistamento. La donna ha subito chiamato amici e parenti sperando che il figlio fosse con loro, ma nessuna risposta ha dato esito positivo. Così la decisione di rivolgersi alle forze dell'ordine e di lanciare appelli via social per ritrovarlo.

La donna ha spiegato che il ragazzo è alto 1.70 e che al momento della scomparsa indossava una giacca nera, una camicia, un pantaloncino marrone chiaro e uno zaino grigio della Nike. La famiglia ha voluto scrivere: "Vi chiediamo massima condivisione anche tra i contatti nelle zone limitrofe, potrebbe essere ovunque". Chiunque avvistasse il giovane è invitato a contattare il numero: 3922973150.