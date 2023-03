Lo striscione di Blocco Studentesco contro l’Anpi a Milano: appeso vicino alla Casa della Memoria Gli studenti di Blocco Studentesco hanno realizzato uno striscione “Fuori l’Anpi dalle Scuole” che è stato lasciato a pochi passi dalla Casa della Memoria di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

"Fuori l'Anpi dalle scuole": è questa la frase riportata su uno striscione, firmato con il cerchio e il fulmine simbolo del Blocco Studentesco, lasciato fuori dalla Casa della Memoria. Dopo Padova e Brescia, è la volta della sede di Milano dell'Anpi. Sul loro gruppo telegram è stata postata la foto dello striscione con alcuni ragazzi. La scritta è stata segnalata ai carabinieri del commissariato di Milano Duomo. A chiamare è stato un residente di via Confalonieri.

Lo striscione è stato prontamente rimosso. Sul caso si è espresso il presidente Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati: "Gravissima provocazione davanti alla Casa della Memoria. L'ANPI Provinciale di Milano esprime profonda esecrazione per la gravissima provocazione neofascista avvenuta questa notte in via Confalonieri 17, proprio davanti alla Casa della Memoria".

Le parole del presidente dell'Anpi provinciale di Milano

"L'azione – continua il presidente Cenati – vuole costituire un atto intimidatorio non soltanto nei confronti dell'Anpi ma anche di tutte le Associazioni democratiche e antifasciste che dal 2015 stanno svolgendo importanti iniziative sulla Memoria, la storia la cultura, a Milano e non solo".

Leggi anche Litiga con il vicino di casa per motivi condominiali, lo accoltella alla pancia

"La Casa della Memoria è diventata ormai luogo riconosciuto e punto di riferimento fondamentale per Milano, città Medaglia d'oro della Resistenza. Questi atti non ci fermeranno. Continueremo – conclude – con ancora maggiore intensità a svolgere il nostro compito di carattere storico e culturale. Chiediamo alle pubbliche autorità di fare il possibile per individuare i responsabili di questa ignobile azione".