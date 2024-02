Lo spettacolo del tramonto a Milano: il cielo si tinge di rosso con sfumature viola Il tramonto di oggi, 2 febbraio, ha regalato scenari mozzafiato. A Milano in molti si sono concessi un momento per scattare una foto e condividerla sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Fabrizio Capecelatro

Foto di Tania Mobilia (Facebook)

Il tempo di scattare una foto con il cellulare e caricarla sui social. Tanto basta per riempire Facebook, Instagram e piattaforme simili di immagini di una Milano inedita. Il sole ha iniziato a tramontare intorno alle 17:30 di oggi, venerdì 2 febbraio, e il cielo sopra il capoluogo lombardo si è colorato di un rosso intenso che è stato poi macchiato dal blu che ha regalato alle poche nuvole sfumature viola da cartolina. Ecco allora che i grattaceli della metropoli si sono guadagnati uno sfondo del tutto diverso da quello grigio degli ultimi giorni, figlio delle condizioni meteorologiche e dell'inquinamento intenso.

Foto di Mirella Adamo (Facebook)

Molti hanno voluto condividere questo momento con gli altri milanesi. C'è chi lo ha immortalato durante una semplice passeggiata per le strade del centro e chi, invece, lo ha catturato mentre faceva da cornice a una giraffa del circo allestito al parco esposizioni Novegro.

Chi ha potuto si è concesso una pausa dal lavoro per affacciarsi alla finestra e cercare l'angolazione migliore per poter scattare una foto. Non è di certo una novità il fatto che un tramonto riesca a suscitare emozioni profonde quando regala colori così esplosivi, ma ogni volta merita almeno uno scatto.

Foto di Antonio Strizzi (Facebook)

L'ultima volta, forse, che il cielo sopra Milano ha regalato questo tipo di emozioni risale allo scorso 26 novembre. Una delle foto di quel tramonto era stata scattata da Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. La sua città, infatti, era visibile da Milano quella sera, tanto il cielo appariva limpido. In quel caso, i grattaceli si stagliavano su uno sfondo rosso e arancione.

Foto di Oscar Leoni (Facebook)