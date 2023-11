Il cielo è talmente limpido che da Bergamo si vede Milano al tramonto: lo scatto suggestivo Una foto che sembra un quadro con colori ed effetti simili alla pennellata di un artista. Il giornalista Giorgio Gori ha pubblicato una foto dello skyline di Milano al tramonto visto da Bergamo.

A cura di Alessia Rabbai

Milano vista da Bergamo (Foto del giornalista giorgio Gori)

Il cielo in Lombardia oggi era talmente limpido, che al momento del tramonto da Bergamo si vedeva Milano. Ad immortalare il panorama durante una passeggiata lungo le Mura ad una distanza di circa cinquanta chilometri con uno scatto suggestivo è stato il giornalista Giorgio Gori, che lo ha pubblicato su X. La foto ha ricevuto tantissime reazioni, commenti e condivisioni.

La foto, che ricorda un quadro, immortala un cielo arancione e giallo, con delle strisce di nubi, simili alle pennellate di un artista. Sullo sfondo, all'orizzonte, c'è Milano, tra sagome ed ombre di palazzi e grattacieli. Un'immagine che è diventata virale sui social network e che ha ricevuto tantissimi complimenti da parte degli utenti.

In passato altre persone sono riuscite ad immortalare Milano vista da Bergamo in giornate di cielo sereno e terso, con una bassa concentrazione di smog. Come ad esempio Moris Lorenzi, che ha scattato una foto dello skyline di Milano Città Alta ad aprile 2020. Un'immagine che anche in questo frangente ha fatto il giro dei social, suscitando tanti commenti. Alcuni hanno creduto che fosse stata ritoccata per quanto fosse bella, ma l'autore ha smentito. Lo scatto è stato poi pubblicato su X dai giornalisti Stefano Tamburini e Fabrizio Biasin.