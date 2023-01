Lo prendono a sprangate e poi gli sparano alle gambe per sfrattarlo da una cascina: arrestati Tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver sparato e aggredito un uomo di 42 anni in provincia di Bergamo: volevano “sfrattarlo” da una cascina che occupava abusivamente per poi occuparla loro.

A cura di Ilaria Quattrone

Lo hanno colpito con alcune spranghe di ferro in diverse parti del corpo e poi lo hanno ferito alle gambe con alcuni colpi di pistola: per questo motivo all'alba di oggi, mercoledì 25 gennaio, i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno eseguito tre ordinante di misura cautelare nei confronti di tre uomini.

Il 42enne è stato gambizzato

L'accusa nei loro confronti è di lesioni aggravate con l'uso di arma da fuoco, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. La vittima è un uomo di 42 anni e l'episodio risale allo scorso 5 settembre. Il 42enne è stato ferito in una cascina abbandonata che si trova in un podere in via Pirola a Caravaggio, comune in provincia di Bergamo.

Avevano organizzato un assalto contro il 42enne per sfrattarlo

Dalle indagini è emerso che, insieme ad altri sette complici che sono indagati ma a piede libero, avevano organizzato un assalto nei confronti del 42enne. Il gruppo avrebbe voluto "punirlo" perché non avrebbe abbandonato la cascina che stava occupando abusivamente: il loro obiettivo era quello di sfrattarlo per poi, a loro volta, impossessarsi dell'immobile e del terreno vicina acquistandoli dalla proprietaria che però risiede in un'altra Regione.

E per farlo lo avrebbero picchiato e lo avrebbero gambizzato: è stato infatti raggiunto da due colpi da arma da fuoco alle gambe. Fortunatamente è sopravvissuto.

Uno degli arrestati è stato rintracciato a Monza mentre gli altri due proprio a Caravaggio. Per questo motivo, due dei tre arrestati sono stati portati in carcere a Bergamo mentre il terzo a Monza.