in foto: Il furgone precipitato nella scarpata (Foto: Vv.ff)

Pauroso incidente stradale nella notte a Livigno, rinomata località turistica in provincia di Sondrio. Attorno all'1 di notte un furgone con a bordo sei persone, incluso il conducente, all'altezza di una curva ha sbandato ed è uscito di strada per cause da accertare, ma probabilmente riconducibili al fondo in parte ghiacciato. Il mezzo, che stava percorrendo la strada denominata "Via della Val" che costeggia il lago di Livigno (bacino artificiale noto anche come lago del Gallo), è finito in una scarpata a lato della strada, precipitando sulla neve per circa 50 metri e finendo nel lago, in parte ghiacciato.

Nessuno dei passeggeri è rimasto ferito in modo grave

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Livigno con tre mezzi e otto uomini, oltre a squadre del 118, del soccorso alpino e della polizia locale. Fortunatamente nessuno tra i sei occupanti è rimasto ferito in modo grave: tutti i passeggeri sono stati tratti in salvo e affidati poi alle cure dei soccorritori, giunti a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Per alcuni dei passeggeri – di età compresa tra i 36 e i 48 anni – si è reso necessario il trasporto al punto di pronto intervento di Livigno in codice verde. Provveduto a mettere in salvo le persone coinvolte, le squadre di soccorso dei vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il veicolo: una prima fase dell'intervento si è concluso alle 4.30 del mattino. Più tardi, attorno alle 8.30 di oggi, una squadra dei vigili del fuoco di Sondrio è partita verso il luogo dell'incidente con un'autogru, per completare assieme ai colleghi di Livigno il recupero del veicolo.