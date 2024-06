Processo Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, cosa succede oggi: chi sono i consulenti della difesa

Alessandro Impagnatiello

L'interrogatorio di Alessandro Impagnatiello era iniziato nella precedente udienza del 27 maggio, esattamente un anno dopo l'omicidio. Aveva risposto alle domande dell'accusa e degli avvocati della difesa e della parte civile. Così aveva provato a giustificarsi: "Sono annegato nel castello di bugie che avevo costruito. Ero avvolto da uno strato di follia. Mi prendevano dei momenti di noia e debolezza. In quei momenti una parte di me voleva essere scoperta, trovare qualcuno che mi beccasse e chiamasse subito la polizia per mettere fine a tutto".

Tra i dubbi ancora da risolvere sull'omicidio c'è anche la presenza o meno del tappeto in sala la sera in cui Giulia Tramontano è stata uccisa con 37 coltellate. E proprio il tappeto, ora sotto sequestro, potrebbe essere fondamentale per confermare o smentire l'aggravante della premeditazione. Gli inquirenti, addirittura, sospettano che la sera del 27 maggio il barman abbia preparato il salotto di casa prima dell'arrivo di Giulia, di modo da sporcare il meno possibile l'ambiente e renderlo così più semplice da pulire: il tappeto arrotolato, il divano spostato. "Il divano era già così, mentre il tappeto l'aveva lavato Giulia la sera prima e steso sul balcone", si è giustificato Impagnatiello rispondendo alle domande del pm. Ma quella sera pioveva fortissimo: perché il tappeto steso all'aperto non si è bagnato? "Il balcone è protetto, al massimo si sarà inumidito". Tutto però resta da chiarire.