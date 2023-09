Omicidio Diana Pifferi, Alessia in tribunale: “Io madre esemplare, pensavo che il biberon bastasse”

Alessia e Diana Pifferi

In aula di Tribunale davanti ai giudici Alessia Pifferi, in carcere con l'accusa di aver ucciso a stenti la figlia di 18 mesi abbandonandola per giorni da sola in casa, ha raccontato la sua gravidanza: "Diana è nata all'improvviso nel bagno di casa del mio compagnoa Leffe, in provincia di Bergamo, il 29 gennaio 2021″. L'imputata ha spiegato di non sapere di essere incinta perché non ha mai avuto i sintomi della gravidanza: "Ho avuto dei dolori la sera prima al basso ventre e mi facevano pensare all'infiammazione del nervo sciatico".