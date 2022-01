Litigano per questioni di confine di proprietà, uomo spara al vicino e scappa: fermato Un uomo di 77 anni ha aperto il fuoco contro il vicino di 58 a seguito di una dura lite. È successo ieri, sabato 1 gennaio, nel Pavese. L’aggressore è stato fermato e verrà arrestato.

Immagine di repertorio

Nell'Oltrepò Pavese, a Bagnaria, nei pressi di Varzi, un uomo di 77 anni, pregiudicato, ha aperto il fuoco contro il vicino di 58. Il ferimento con la pistola sarebbe arrivato al culmine di una lite, l'ennesima degli ultimi anni, caratterizzati da dissapori e ruggini che si trascinavano da ormai diverso tempo.

Il vicino ferito con la pistola è in condizioni serie

Tutto è successo verso le 10 di mattina di ieri, sabato 1 gennaio 2022, quando una chiamata di aiuto ha raggiunto il centralino dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia riportato dello scontro a fuoco. Il personale medico del 118 si è quindi precipitato a Bagnaria con un'ambulanza, l'elisoccorso e un'automedica. Con loro anche i carabinieri della Compagnia di Voghera che hanno preso in carico le indagini riuscendo sinora a scoprire che il 77enne, dopo una violenta lite con il 58enne, avrebbe estratto l'arma aprendo il fuoco. La vittima dell'agguato è rimasta gravemente ferita a terra con una ferita, fortunatamente di striscio, al fianco sinistro, mentre un terzo vicino chiamava il 118. L'aggressore, invece, si è dileguato con la sua auto prima dell'arrivo di soccorsi e forze dell'ordine. La sua fuga però è durata poco: i militari lo hanno raggiunto e fermato mille metri più lontano. Nel frattempo i medici del 118 hanno medicato il 58enne giudicato in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita e l'hanno trasferito al pronto soccorso del Niguarda.

I confini della proprietà alla base del litigio

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due vicini non erano nuovi a screzi e pesanti discussioni. Anzi. Tra di loro si affrontavano a suon di querele. Il movente di quella che poteva essere una tragedia sarebbe riconducibile a motivi di confine tra le proprietà. La vittima avrebbe infatti delimitato il suo giardino con dei paletti rossi e un filo bianco. La mossa però non sarebbe piaciuta al 77enne che ora si trova in stato di fermo dopo essere stato accompagnato all'ospedale di Voghera per controlli in quanto cardiopatico. L'uomo sarà presto denunciato e arrestato con le accuse di tentato omicidio, minacce e porto abusivo d’arma. La pistola con cui ha sparato, infatti, era detenuta illegalmente.