Litiga con un amico e gli lancia addosso i sampietrinin: 52enne finisce in rianimazione Sabato 15 aprile, a Vigevano, una lite in strada fra due pregiudicati è finita in tragedia: uno dei due ha lanciato i sampietrini contro l’altro, che ora è ricoverato in rianimazione.

Due uomini, entrambi sulla cinquantina, hanno iniziato a litigare in strada nel corso della serata di ieri, sabato 15 aprile, in via Riberia a Vigevano, in provincia di Pavia. All'improvviso uno dei due ha raccolto alcuni sampietrini da terra e li ha lanciati addosso all'amico, che è finito in rianimazione per le ferite riportate.

La lite in strada

Non erano neanche le 22 quando un uomo di 52 anni, che gestisce un minimarket a Vigevano, ha intrapreso una violenta discussione con un amico per le strade della città. Non è chiaro quale fosse l'argomento dell'alterco, ma si sa che entrambi risultano essere pregiudicati.

Durante il litigio il secondo uomo si è calato e ha raccolto dei sampietrini che risultavano sconnessi dal manto stradale e li ha lanciati addosso al 52enne, che ha riportato gravi ferite al cranio e al volto.

Fortunatamente alcuni passanti hanno assistito alla scena e, oltre a chiamare la Polizia, hanno anche avvertito i 118, che ha subito inviato un'ambulanza sul posto.

Ricoverato in rianimazione

Arrivata l'ambulanza in via Riberia, il personale paramedico ha prelevato il 52enne e lo ha trasferito d'urgenza al Policlinico San Matteo di Pavia. Qui è stato ricoveratonel reparto di rianimazione, con prognosi riservata.

Intanto la volante della Polizia ha fermato l'altro uomo, che è risultato sotto l'effetto di alcolici. Anche questo ha riportato alcune ferite, ma di entità più lievi e comunque ha rifiutato il trasferimento in ospedale.

Ora gli agenti della Questura stanno cercando di ricostruire l'accaduto in modo da poter attribuire le giuste responsabilità al sospettato e soprattutto di capire le motivazioni di un così violento litigio.