Litiga con un 42enne sull'autobus e lo accoltella: 17enne arrestato nel Milanese per tentato omicidio I carabinieri hanno arrestato un 17enne per tentato omicidio. Nella serata del 31 marzo il ragazzo avrebbe accoltellato a Cinisello Balsamo (Milano) un 42enne con cui aveva discusso sull'autobus.

A cura di Enrico Spaccini

Un 17enne è stato arrestato dai carabinieri nella serata di lunedì 31 marzo per tentato omicidio a Cinisello Balsamo (nella Città Metropolitana di Milano). Il ragazzo avrebbe accoltellato all'addome un 42enne con cui poco prima aveva avuto una discussione a bordo di un autobus. L'uomo è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza. La prognosi è ancora riservata, ma i medici lo avrebbero dichiarato fuori pericolo di vita. Il ragazzo è stato trasportato al carcere ‘Beccaria'.

Stando a quanto ricostruito finora, i due avrebbero iniziato a discutere per motivi banali a bordo di un autobus. Arrivati alla fermata di via Matteotti a Cinisello Balsamo, il 17enne e il 42enne sono scesi continuando la lite in strada. Ad un certo punto, il minorenne avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe usato per ferire il rivale all'addome con un fendente. L'uomo, di nazionalità egiziana, è stato soccorso dal personale sanitario del 118, che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato, non in pericolo di vita.

Il ragazzino, italiano, avrebbe provato a far perdere le proprie tracce e a nascondersi in una pizzeria nella zona dov è avvenuta l'aggressione. I carabinieri della Stazione di Cinisello Balsamo, incaricati delle indagini del caso, lo hanno raggiunto in poco tempo e lo hanno arrestato per tentato omicidio. L'arma che il giovane avrebbe usato per accoltellare il 42enne non è stata ancora ritrovata. Il 17enne è stato condotto nell'Istituto Penale per Minorenni ‘Beccaria' di Milano.