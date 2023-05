Litiga con la compagna e la colpisce più volte con un’ascia, arrestato per tentato omicidio Un uomo di 47 anni è stato arrestato per aver colpito diverse volte la propria compagna con un’ascia. La donna, che non è in pericolo di vita, è stata vista sanguinante in strada dai vicini nella notte tra sabato e domenica 21 maggio.

A cura di Enrico Spaccini

Il 47enne Mauro Giudici è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali e maltrattamenti in famiglia. Nella notte tra sabato e domenica 21 maggio l'uomo avrebbe impugnato un'ascia e avrebbe colpito ripetutamente, usando il manico, una donna di 49enne di Seveso con cui da qualche tempo ha una relazione. Giudici, che da qualche tempo vive a Tremezzina nel Comasco, ora si trova nel carcere di via Bassone mentre la Procura sta indagando per comprendere meglio la dinamica dei fatti e le motivazioni.

La lite e l'aggressione

Pare che Giudici e la compagna avessero litigato e che il 47enne fosse, all'arrivo dei soccorritori, sotto effetto dell'alcol. Quello che è certo è che la donna è stata colpita al volto e in altre parti del corpo, fino a che non è riuscita a scappare in mezzo alla strada ricoperta di sangue.

A dare l'allarme sono stati i vicini che hanno sentito la 49enne gridare in strada intorno alle 3 di notte. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per soccorrere la donna e i carabinieri di Menaggio.

L'arresto di Giudici e le condizioni della 49enne

I militari hanno subito individuato in Giudici l'autore dell'aggressione. Residente a Meda, è da qualche tempo domiciliato a Tremezzina in località Lenno nel Comasco e sarebbe già stato notato. Quando i carabinieri si sono presentati a casa sua, lo hanno trovato che aveva ancora l'ascia con cui aveva colpito la donna.

La prognosi della 49enne è ancora da valutare. Trasportata all'ospedale Sant'Anna, avrebbe riportato diverse lesioni al volto, anche una frattura al naso, e altre ferite che fanno pensare che il 47enne abbia usato il manico in legno dell'ascia per colpirla. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. L'arma è stata posta sotto sequestro.