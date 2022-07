Litiga con il vicino di casa e poi lo accoltella: denunciato un 38enne In provincia di Mantova, due vicini di casa hanno iniziato a litigare per dei futili motivi: uno dei due avrebbe preso poi un coltello e ferito l’altro.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un litigio e poi un'aggressione: è quanto avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 13 luglio, a a Pozzo Catena di Solferino, comune in provincia di Mantova. Protagonisti di questa folle episodio due vicini di casa. Non sono chiari i motivi della discussione, ma uno dei due è stato trasferito in ospedale a causa delle ferite riportate mentre l'altro è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di lesioni aggravate.

I due avevano già discusso in passato

In base alle informazioni ottenute fino a questo momento, l'aggressione è avvenuta attorno all'1.30 in via Napoleone III. I due vicini sarebbero un uomo di 35 anni e uno di 47 anni: tra loro, ci sarebbero stati dei rapporti piuttosto tesi. Quella di ieri notte è stata quindi l'ennesimo litigio sfociato poi in un accoltellamento.

L'uomo è stato ferito al braccio con un coltello da cucina

L'uomo di 35 anni avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe poi ferito all'avambraccio un uomo di 47 anni. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118: gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure, hanno deciso di trasferire l'uomo in ospedale per svolgere degli accertamenti: la vittima non versa in gravi condizioni, la ferita infatti – fortunatamente – sarebbe solo superficiale.

L'aggressore è stato denunciato

Presenti anche i carabinieri della compagina di Castiglione delle Stiviere: i militari, dopo aver sentito i due e aver raccolto tutti gli elementi necessari per ricostruire la dinamica della vicenda, hanno sequestrato il coltello utilizzato e poi provveduto a identificare il responsabile e denunciarlo per lesioni aggravate.