Litiga con il marito e cambia serratura alla porta lasciandolo fuori, il Tribunale le fa lasciare casa In lite con il marito, ha cambiato la serratura di casa lasciandolo fuori. Per il Tribunale è stato un modo di farsi giustizia da sola senza tenere conto del bene della loro figlia.

Da tempo è in lite con il marito e, in aggiunta alle dispute coniugali, si sono inseriti problemi legati all'affidamento della loro figlia. Proprio quando la minore era stata affidata per qualche tempo alla nonna paterna, la donna ha cambiato la serratura dell'abitazione familiare lasciando così il padre della sua bambina fuori casa.

Per il Tribunale civile di Milano, è stato un modo di farsi giustizia da sola che non ha tenuto conto degli interessi "prioritari della figlia" che, al contrario, "appare intrattenere un rapporto sereno e di fiducia" con il padre. I giudici hanno, quindi, disposto l'allontanamento immediato, e provvisorio, della donna da quella casa affidando la bambina al padre.

Come scritto dai giudici, qualche settimana fa i due coniugi avevano raggiunto un accordo per il quale la bambina sarebbe stata per un certo periodo con la nonna, madre di lui. Nonostante questo, il 3 aprile scorso la donna "ha sostituito la serratura della porta di ingresso della casa familiare impedendo al marito di farvi rientro il giorno successivo".

Secondo i giudici della nona sezione civile, presieduta da Fulvia De Luca, con quel comportamento la donna ha dimostrato "di essere focalizzata sul conflitto con il coniuge a discapito dei prioritari interessi della figlia". Così, è stato disposto che lasci "immediatamente" la "casa familiare", tra l'altro di sua proprietà, e che la bambina rimanga in quell'abitazione con il padre.

Non solo. I giudici del Tribunale milanese hanno anche disposto "la sospensione della frequentazione materna". In pratica, non potranno più avere luogo gli incontri madre-figlia fino a quando non sussisteranno le condizioni adeguate. Nel frattempo, verranno eseguiti ulteriori accertamenti sulla vicenda e un riavvicinamento alla figlia sarà valutato anche in base agli elementi che emergeranno.