Litiga con il compagno che deve sposare e lo accoltella quando è ancora a letto: 68enne denunciata

Una 68enne è stata denunciata per lesioni dopo aver ferito il compagno con un coltello a Cuggiono (Milano). I due avrebbero discusso per questioni economiche e in questi giorni avrebbero dovuto sposarsi.

Un 70enne è stato accoltellato alle prime ore di oggi, lunedì 2 marzo, mentre si trovava ancora a letto nella sua abitazione a Cuggiono (nella Città Metropolitana di Milano). A colpirlo sarebbe stata la compagna, una donna di 68 anni, con la quale avrebbe avuto una discussione per motivi ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri. Il 70enne è stato medicato all'ospedale di Legnano e dimesso con una prognosi di 10 giorni, mentre la 68enne si trova ora in osservazione perché trovata in stato di agitazione psicomotoria e presto sarà denunciata per lesioni. Pare che i due dovessero sposarsi proprio in questi giorni.

Stando a quanto emerso finora, il ferimento si sarebbe verificato poco prima delle 8 di mattina del 2 marzo. Mentre il 70enne si trovava ancora a letto, probabilmente al culmine di una discussione, la compagna 68enne lo avrebbe ferito con un coltello da cucina di circa 30 centimetri colpendolo, il più delle volte superficialmente, al torace, all'addome, alle braccia e alle scapole. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate ai carabinieri, che ora denunceranno la donna, di origine ucraina, per lesioni personali. L'ipotesi è che il litigio fosse legato a questioni economiche, con la 68enne che avrebbe accusato il compagno, italiano, di averle sottratto dei risparmi poco prima delle loro nozze.

Intanto, il 70enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano dai soccorritori della Croce Azzurra. Mai in pericolo di vita, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. In ospedale è stata trasportata anche la 68enne, perché trovata dai militari in evidente stato di agitazione psicomotoria.