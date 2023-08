Lite tra vicini finisce a coltellate: due fratelli ricoverati in ospedale Due fratelli sono stati feriti in via Milano (Brescia) dopo una lite con un’altra coppia di fratelli. Il motivo della discussione è ancora in fase di accertamento.

A cura di Enrico Spaccini

Due fratelli sono rimasti feriti in seguito a una lite con un'altra coppia di fratelli all'altezza del civico 103 di via Milano a Brescia, nella zona delle Case del Sole, nella tarda serata di venerdì 11 agosto. Il motivo della discussione non è ancora stato chiarito, ma pare che alla base ci siano tensioni di lunga data. I due fratelli che hanno colpito i rivali sono stati denunciati per lesioni, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale con ferite da taglio. Le indagini sono ancora in corso.

La lite tra le due coppie di fratelli

L'allarme è scattato intorno alle 22:45 di venerdì. Secondo una prima ricostruzione, tra due persone che vivono nello stesso stabile e che si conoscono da anni si sarebbe accesa una lite per motivi ancora non definiti. Poco dopo, i rispettivi fratelli sono accorsi per dare manforte.

I quattro, tutti provenienti dallo stesso Paese dell'est Europa, da tempo residenti a Brescia con regolare permesso di soggiorno e d'età compresa tra i 25 e i 37 anni, sarebbero poi passati dalle parole alle mani. Uno di loro, in particolare, avrebbe impugnato un oggetto tagliente, non è chiaro se una bottiglia di vetro o proprio un coltello, finendo per colpire i fratelli rivali.

L'intervento dei sanitari e della polizia

Il più grave dei feriti è stato soccorso da un vicino di casa, che ha usato la maglietta che indossava per fermare l'emorragia all'addome. In pochi minuti sono arrivati i soccorsi, che hanno trasportato i due in ospedale. In entrambi i casi i colpi subiti non hanno raggiunto organi vitali.

La polizia, invece, ha denunciato per lesioni i due rivali. Identificati i presenti, gli agenti li hanno ascoltati come testimoni. Le indagini, comunque, sono ancora in corso per comprendere meglio quanto accaduto in via Milano e attribuire eventuali altre responsabilità.