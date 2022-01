Lite tra donne al bar a Varese, 32enne prende a bottigliate la rivale e poi aggredisce i carabinieri Lite tra due donne in un locale di Varese. Una 32enne ha colpito a bottigliate una 42enne, ferendola al volto. All’arrivo dei carabinieri ha aggredito anche loro: adesso si trova in carcere.

A cura di Francesco Loiacono

Una donna di 32 anni ha preso a bottigliate in faccia una 42enne e ha poi aggredito i carabinieri intervenuti per riportare la situazione alla calma. È successo nella notte tra venerdì e sabato a Varese, all'interno del locale "Maison Jou Jou" in via Cavallotti. Tutto è nato a quanto pare da una lite scoppiata per motivi da accertare tra la 32enne e la 42enne, entrambe clienti del locale. Al culmine del diverbio, esacerbato probabilmente anche dall'abuso di sostanze alcoliche durante la serata, la più giovane delle due donne ha aggredito l'altra colpendola al volto con una bottiglia e procurandole diverse ferite.

Qualcuno tra i presenti ha subito avvertito i carabinieri: sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Varese e i loro colleghi del Nucleo operativo e Radiomobile. Alla vista dei militari, però, anziché placarsi la 32enne si è scagliata anche contro di loro, colpendoli con pugni e calci. I carabinieri sono comunque riusciti a bloccare la donna e l'hanno arrestata con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La 32enne è stata portata prima nella stazione dei carabinieri di Varese, dove ha trascorso la notte in una camera di sicurezza: l'indomani mattina è comparsa in tribunale all'udienza per direttissima nel corso della quale è stato convalidato l'arresto ed è stato disposto per lei il trasferimento nel carcere di Como.

L'arrestata era già nota alle forze dell'ordine per via di alcuni precedenti. La donna colpita dalle bottigliate ha riportato diverse ferite al volto e ha dovuto far ricorso alle cure mediche, così come i carabinieri aggrediti dalla 32enne: questi ultimi comunque nella colluttazione hanno riportato solo lievi contusioni e sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.