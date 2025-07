L’influencer Ivan Szydlik è stato derubato nel suo appartamento a Milano: “Furto da un milione di euro”

Il reseller di orologi di lusso e influencer Ivan Szydlik, all'anagrafe Ivan Errichiello, ha denunciato di aver subito un furto da un milione di euro nel suo appartamento a Milano. L'influencer, attualmente recluso nel carcere di Como, era stato arrestato nel giugno 2024 con l'accusa di aver compiuto truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario.

Secondo quanto appreso, i recenti fatti sarebbe stati resi noti dall’avvocato dell’ex imprenditore, Giampaolo Marra. "Alcune vicissitudini giudiziarie hanno portato il mio assistito a trovarsi in questo momento ristretto presso il carcere di Como", ha spiegato l'avvocato. "Di recente è intervenuta una sentenza del Tribunale Penale di Milano che, pur condannandolo a una pena modesta per altri reati, lo ha assolto da diverse imputazioni tanto che è stata disposta la restituzione di orologi alcuni di pregio". Il legale ha poi continuato affermando di essere fiducioso di riuscire a ottenere entro il mese di settembre un provvedimento favorevole da parte del Tribunale di Sorveglianza di Milano che potrebbe consentire "al mio assistito di ritornare in libertà, di reinserirsi in un contesto di vita ordinaria e soprattutto di riprendere a lavorare".

Ma non è finita qui. "Il mio cliente si è visto sottrarre dall'appartamento da lui condotto in locazione a Milano beni (orologi, televisore, personal pc, borse, vestiti) di un valore complessivo per circa un milione di euro", ha riferito ancora l'avvocato Marra specificando che, al momento, gli autori del furto sarebbero in corso di identificazione da parte delle forze dell'ordine. Tuttavia, tali circostanze "anziché abbattere il mio cliente, lo hanno fatto reagire tanto da ritornare a battersi", ha concluso il legale.