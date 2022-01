Lieve scossa di terremoto nella notte a Corte Franca, nel Bresciano: nessun danno Lieve scossa di terremoto nella notte a Corte Franca, nel Bresciano. Diverse le persone che l’hanno sentita, residenti nei comuni vicini al lago d’Iseo. Non si segnalano danni.

A cura di Francesco Loiacono

Leggera scossa di terremoto nella notte di ieri, martedì 18 gennaio 2022, nel Bresciano, nella zona del lago d'Iseo. L'epicentro, come segnalato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stato individuato a circa 3 chilometri a nord-ovest da Corte Franca. Il sisma, di magnitudo 2.6, si è verificato alle 23.33 a una profondità di cinque chilometri ed è stato distintamente avvertito dalla popolazione. Sono state diverse, infatti, le segnalazioni pervenute via social da Corte Franca e da altri paesi dei dintorni: Erbusco, Adro, Cazzago San Martino, Sulzano.

Tanti i commenti sui social: Boato e scossetta di terremoto

Tra i cittadini c'è chi ha sentito un boato e chi ha avvertito la terra tremare sotto i suoi piedi. Si è comunque trattato di pochi secondi e di una scossa di magnitudo tale da non destare particolare preoccupazione, quanto più curiosità di capire cosa fosse effettivamente successo. Non sono stati segnalati danni a cose o persone.

Un mese fa il forte terremoto nella Bergamasca

In generale l'episodio di ieri sera non è minimamente paragonabile al forte terremoto dello scorso 18 dicembre, esattamente un mese fa, con epicentro a Bonate Sotto, nella Bergamasca. In quella circostanza la scossa, di magnitudo 4.4, venne avvertita anche a Milano e in diverse province della Lombardia e causò molta preoccupazione nella popolazione, con diverse persone che scesero in strada e alcune scuole che sospesero le lezioni per precauzione. In quella circostanza si verificarono anche lievi lesioni in alcuni edifici, anche se fortunatamente non vi furono feriti né danni ingenti.