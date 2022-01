Terremoto a Zone, nel Bresciano: il sisma avvertito dalla popolazione, ma nessun danno Un terremoto di magnitudo 2.6 è stato registrato alle 13.44 di oggi con epicentro a Zone, nel Bresciano. Non si segnalano danni a cose o persone, ma diversi cittadini del Sebino hanno avvertito la scossa.

A cura di Francesco Loiacono

Terremoto di lieve entità a Zone, nel Bresciano. La scossa, di magnitudo 2.6, è stata localizzata a cinque chilometri a Est di Zone a una profondità di 10 chilometri. A localizzare il sisma è stata la sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Il terremoto, registrato alle 13.44, è stato di lieve entità ma è comunque stato avvertito da diversi cittadini che abitano nella zona del Sebino, ossia del lago d'Iseo. Non si segnalano comunque danni a cose o persone.

Pochi giorni fa una scossa simile a Corte Franca

Soltanto pochi giorni fa, martedì 18 gennaio, un'altra leggera scossa di terremoto era stata avvertita sempre nel Bresciano, nella zona del lago d'Iseo. L'epicentro, come segnalato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) era stato individuato a circa 3 chilometri a nord-ovest da Corte Franca. Analoga la "potenza" del sisma, di magnitudo 2.6, anche se in quella circostanza l'ipocentro era stato localizzato a una profondità di cinque chilometri. Anche in quel frangente il sisma era stato distintamente avvertito dalla popolazione, con diverse segnalazioni pervenute via social da Corte Franca e da altri paesi dei dintorni: Erbusco, Adro, Cazzago San Martino, Sulzano. Anche in quella circostanza non erano stati segnalati danni a cose o a persone.

Lo scorso 18 dicembre, invece, aveva destato particolare preoccupazione un sisma di magnitudo 4.4 con epicentro a Bonate Sotto, nella Bergamasca, che era stato avvertito a Milano e in molte province della Lombardia. La gente, spaventata dal sisma, si era riversata per strada e alcuni istituti scolastici avevano sospeso momentaneamente le lezioni. Per fortuna però nessuno era rimasto ferito e non si erano segnalati particolari danni agli edifici.