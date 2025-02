video suggerito

Liceo infestato dalle zecche a Pavia: la scuola chiude e manda gli studenti a casa, riaprirà mercoledì Questa mattina gli studenti del liceo scientifico Taramelli di Pavia sono dovuti tornare a casa perché la scuola era invasa dalle zecche. La Provincia, proprietaria della struttura, ha fatto fare una disinfestazione e gli alunni potranno tornare nelle aule mercoledì.

Sono andati a scuola come ogni giorno, ma quando è suonata la campanella è stato detto loro di tornare a casa perché l'istituto era invaso dalle zecche. É quello che è successo nella mattina di oggi, lunedì 17 febbraio, agli studenti del liceo scientifico Taramelli di Pavia. Già negli scorsi giorni era stata segnalata la presenza dei parassiti in alcuni ambienti nella sede, un edificio storico nel centro della città. Questa mattina, però, alla riapertura delle aule dopo il fine settimana, la situazione è apparsa decisamente peggiorata, tanto da convincere la direzione della scuola a sospendere le lezioni e a far tornare a casa i ragazzi.

La Provincia, proprietaria della struttura del liceo Taramelli, ha fatto sapere che durante la giornata l'edificio è stato sottoposto a una procedura di disinfestazione. Per la giornata di domani sarà invece previsto un intervento di pulizia straordinaria di tutte le aule e tutti i locali. Stando a queste previsioni, gli alunni potranno quindi tornare a scuola mercoledì mattina.

Resta ancora da capire che cosa abbia provocato l'infestazione delle zecche, parassiti che solitamente vengono trasportati dagli animali e pericolosi veicoli di infezioni e malattie che possono risultare anche mortali. In relazione al liceo Taramelli, la Provincia ha ricordato di aver approvato, lo scorso dicembre, un progetto del valore di un milione di euro per la riqualificazione della struttura della scuola.