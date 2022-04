L’Hard Rock Café di Milano apre in estate: aperta la selezione per 100 posti di lavoro L’Hard Rock Café di Milano aprirà nell’estate 2022. Sarà su due piani e avrà due palchi per musica dal vivo. Aperta la selezione per 100 posti di lavoro, tra bartender e cuochi: ecco come fare per candidarsi.

A cura di Enrico Spaccini

Il primo strumento che venne appeso alla parete di un Hard Rock Café fu la chitarra di Eric Clapton. Il chitarrista inglese regalò la sua Fender Lead II a Isaac Tigrett, uno dei due ragazzi americani che nel 1971 decisero di aprire una hamburgeria stile americano a Londra. Era il 1979 quando Tigrett appese quella chitarra, senza sapere che un giorno il suo Hard Rock Café avrebbe accumulato la più grande collezione di oggetti rock'n'roll al mondo con 86mila pezzi. Oggi la catena di proprietà dei nativi americani Seminole della Florida conta 253 locali in tutto il mondo. In estate aprirà un Café anche a Milano, che il 20 e 21 aprile inizierà la selezione per il personale.

Come fare per candidarsi a lavorare per l'Hard Rock Café Milano

Il primo job fair, o selezione, si svolgerà in un Grand Hotel ancora non meglio specificato. Dovranno essere individuate tutte le figure professionali che andranno a far parte del team milanese: dai bartender, ai camerieri, oltre che host e personale di cucina, per un totale di oltre 100 persone. Le selezioni sono aperte: per chi vorrà lavorarci, basterà inviare il proprio curriculum alla mail cv@hrcmilan.com ed essere "amanti del rock" quanto basta.

Il nuovo locale "con riferimenti all'arte italiana"

Il locale che aprirà in via Dante numero 5, a metà tra il Duomo e il Castello Sforzesco, garantirà una "vera e autentica Hard Rock experience", assicurano. Si svilupperà su due livelli, per un totale di 900 metri quadri. Ci saranno due palchi dove suoneranno band dal vivo di fronte a 280 posti a sedere. L'atmosfera sarà "glamour con riferimenti all'arte italiana", dicono, senza dimenticare lo "stile rock'n'roll". Insomma, dopo Roma, Venezia, Verona e Firenze, anche Milano avrà le sue magliette con la celebre scritta gialla "Hard Rock Café".