Letizia Moratti si dissocia dal Governo Meloni: “In Lombardia restano le mascherine negli ospedali” “Mi auguro che il Consiglio dei Ministri di oggi si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti”, ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia. A livello nazionale l’obbligo scade il 31 ottobre.

L'uso della mascherina, in Lombardia, deve essere mantenuto per chi lavora o accede alle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione. Lo dichiara Letizia Moratti, vicepresidente e assessora regionale al Welfare per Regione Lombardia.

Si aggrega alla decisione della Campania guidata da Vincenzo De Luca e lancia un messaggio dritto dritto al nuovo governo targato Meloni, che è intenzionato invece ad annullare ogni tipo di obbligo entro il primo novembre. "Mi auguro che il Consiglio dei Ministri si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti".

La Cabina di Regia epidemiologica raccomanda di mantenere la mascherina all'interno delle strutture sanitarie

L'indicazione arriva direttamente dalla Cabina di Regia epidemiologica di Regione Lombardia, riunitasi oggi su disposizione della stessa Letizia Moratti, basandosi su una precedente delibera di maggio 2022.

"La forte raccomandazione, supportata da evidenze scientifiche consolidate, di mantenere l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè mascherine almeno chirurgiche, nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, con particolare attenzione ai visitatori, ai lavoratori e alle situazioni di utenti in attesa di prestazioni, come ad esempio sale di attesa ambulatoriali e pronto soccorso", è stato il verdetto.

"La Cabina di Regia ha ricordato anche l’importanza e l’efficacia delle vaccinazioni, anti-Covid e antinfluenzale, per la prevenzione delle malattie infettive, in particolare negli operatori sanitari. Un appello a proseguire con le vaccinazioni che ribadisco e rilancio a tutti i cittadini, come fatto in più occasioni nelle settimane passate".

Letizia Moratti

Il messaggio di Letizia Moratti al governo appena insediato

Una decisione, supportata da riscontri scientifici e guidata dalla prudenza, che però suona quasi come una sfida al governo nazionale appena insediato.

“Prendo atto dell’autorevole parere espresso da virologi, immunologi ed epidemiologi di chiara fama internazionale e mi auguro che il Consiglio dei Ministri di oggi si esprima a riguardo seguendo la linea indicata anche dai nostri esperti.” Ovvero, che le decisioni di Roma seguano la strada indicata dalla Lombardia.