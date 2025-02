video suggerito

Leonardo La Russa indagato per violenza sessuale: l'avvocato della ragazza chiede di sentire l'hacker del caso Equalize Stefano Benvenuto, avvocato della ragazza che denunciò per violenza sessuale il figlio del presidente del Senato, chiederà di sentire nelle indagini difensive Samuele Calamucci, hacker coinvolto nel caso dei dossieraggi effettuati dall'agenzia Equalize.

La difesa della ragazza che denunciò per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, chiederà di sentire Samuele Calamucci, hacker coinvolto nell'indagine sugli accessi abusivi alle banche dati della società di investigazione Equalize. Il collegamento tra i due casi giudiziari è emerso negli scorsi mesi, quando Calamucci ha raccontato di aver assistito a una telefonata tra Enrico Pazzali, titolare dell'agenzia, e un contatto di nome "Ignazio", al termine della quale il primo avrebbe commentato il presunto stupro per cui era indagato il figlio del presidente del Senato.

Resta da capire quando questa telefonata sia avvenuta, se il giorno dopo la sera del presunto stupro o se in un momento successivo in cui la notizia era già diventata pubblica. Quest'ultima ipotesi è quella che sarebbe stata avvalorata dagli ambienti giudiziari. Secondo l'avvocato della ragazza, Stefano Benvenuto, si tratta di un dubbio facilmente risolvibile: "In considerazione del fatto che l’indagine è ancora secretata e non ho avuto accesso alle carte processuali posso solo evidenziare che in tutti i procedimenti penali dove vengono utilizzate le intercettazioni ambientali, queste sono inequivocabili quanto all’esatta collocazione spazio/tempo ove vengono effettuate. Non è necessaria alcuna interpretazione".

Al momento, però, non è ancora possibile confermare o smentire che il contatto "Ignazio" sia effettivamente da identificare nel presidente del Senato Ignazio La Russa: "Quanto al traffico telefonico coinvolgente qualsiasi parlamentare – ha proseguito Benvenuto – ricordo che la Carta costituzionale ne impone sempre, sia per le intercettazioni dirette che per quelle indirette, una specifica autorizzazione preventiva. Non mi sembra che sia stata richiesta alcuna autorizzazione”. L'avvocato ha quindi fatto sapere di avere intenzione di "sentire personalmente Calamucci in indagine difensiva".

L'episodio per il quale Leonardo La Russa è indagato insieme all'amico Tommaso Gilardoni risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 quando, dopo una serata nella discoteca milanese Apophis, La Russa sarebbe tornato a casa sua con l'amico e una ex compagna del liceo incontrata nel locale. Qualche giorno dopo la ragazza aveva denunciato di essere stata abusata dai due ragazzi mentre si trovava in uno stato di incoscienza: "Hanno avuto rapporti con me a mia insaputa, mentre mi trovavo sotto effetto di sostanze stupefacenti". Sentito dai pm, La Russa si era difeso dicendo che "la ragazza era d'accordo" e che "il rapporto era stato consenziente". Anche Gilardoni aveva riferito ai magistrati che la ragazza era stata "consenziente e partecipe".