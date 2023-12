Leonardo La Russa accusato di violenza sessuale: spuntano i video della notte con la 22enne Al vaglio degli inquirenti ci sarebbero tre video girati la notte del 18 maggio con lo smartphone nell’appartamento milanese di Ignazio La Russa, dove Leonardo Apache e l’amico Tommy Gilardoni si sono recati con la 22enne al termine di una serata trascorsa insieme alla discoteca Apophis. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Colpo di scena nell'ambito dell'inchiesta che vede accusati di violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, terzogenito del presidente del Senato Ignazio, e l'amico Tommaso Gilardoni dopo la denuncia di una conoscente 22enne.

Al vaglio degli inquirenti infatti, secondo quanto anticipato da Corriere della Sera, ci sarebbero adesso ben tre video girati con lo smartphone la notte del 18 maggio nell'appartamento milanese di Ignazio La Russa, dove la giovane e i due ragazzi si sono recati al termine di una serata trascorsa insieme alla discoteca Apophis. La stessa casa in cui la 22enne si è risvegliata, in stato confusionale, il mattino seguente.

I video girati a casa di Ignazio La Russa

Immagini scovate grazie a un'intercettazione che riprenderebbero due rapporti sessuali, uno consumato su un divano e un altro all'interno di un un box doccia, apparentemente consenzienti: in un terzo video, addirittura, i tre sembrerebbero ridere e scherzare insieme.

Saranno le indagini, in ogni caso, a stabilire cosa ci sia dietro queste riprese, e quanto le condizioni della giovane, alterate da un mix di alcol, psicofarmaci e cocaina, potessero determinare il consenso effettivo agli atti sessuali. "Mi sento drogata, quando mi sono svegliata nel letto di Leonardo non ricordavo niente", aveva detto la ragazza, ex compagna di liceo del più piccolo dei La Russa.

Oggi l'interrogatorio di Leonardo La Russa

È atteso per oggi, intanto, l'interrogatorio di Leonardo La Russa da parte dei pm titolari dell'inchiesta Letizia Mannella e Rosaria Stagnaro, mente l'amico Tommaso Gilardoni è già stato sentito lo scorso 12 dicembre. Il ragazzo, in questa sede, ha respinto l'accusa di violenza sessuale e spiegato che la 22enne sarebbe stata "lucida e consapevole, era presente a sé stessa e d'accordo con noi", e di conseguenza avrebbe avuto "rapporti consenzienti sia con me che con Leonardo".