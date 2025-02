video suggerito

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti avvistati a Brescia: la passeggiata romantica in centro e la visita al Vittoriale L'attore Leonardo DiCaprio e la top model Vittoria Ceretti sono stati avvistati nella zona di Brescia. I fan non li hanno persi di vista nelle loro fughe romantiche nel centro città e in visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera.

L'attore star di Hollywood Leonardo DiCaprio torna in Italia, per la precisione a Brescia: è infatti in queste zone che abita la sua dolce metà, la top model Vittoria Ceretti, originaria di Inzino, frazione di Gardone Valtrompia. La coppia era stata avvistata nei paraggi già lo scorso agosto, ma adesso le cose sembrano essersi fatte più serie e assieme a loro ci sarebbero anche le famiglie.

Le prime segnalazioni della presenza dei due innamorati sono arrivate mercoledì 26 febbraio, quando sono stati avvistati mentre visitavano il Castello di Brescia, nel centro storico della città. Il giorno successivo, invece, si sono spostati a Gardone Riviera, dove insieme alle rispettive madri hanno partecipato a un tour del Vittoriale degli Italiani, la celebre casa-museo del poeta Gabriele D'Annunzio. Durante la visita, la coppia ha anche incontrato il presidente della relativa Fondazione, Giordano Bruno Guerri, che ha postato sulla sua pagina instagram alcuni scatti di questo momento.

"Oggi è venuto al Vittoriale questo ragazzone americano – ha scritto ironicamente Guerri nella didascalia del post – e mi ha chiesto se potevamo fare una foto insieme. Dice di essere un attore di Hollywood. Sarà vero?". Nessuna traccia di queste visite, invece, sulle pagine social di Ceretti e DiCaprio che preferiscono godersi il tempo insieme e le bellezze italiane in privato, mantenendo un basso profilo.