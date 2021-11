Lentate sul Seveso, un uomo senza fissa dimora è stato trovato morto vicino alla stazione Un uomo di 43 anni è stato trovato morto vicino la stazione ferroviaria di Lentate sul Seveso: ancora sconosciute le cause del decesso, la Procura ha disposto l’autopsia.

A cura di Giorgia Venturini

Un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza. A lanciare l'allarme è stato un macchinista di un convoglio merci che passava dalla stazione nella serata di ieri giovedì 18 novembre. Nulla sono serviti i soccorsi per salvare la vita all'uomo.

A chiamare i soccorsi un macchinista

Dalle prime informazioni si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora di 43 anni, originario di Mariano Comense: la tragedia è avvenuta prima delle 21. Sul luogo dell'accaduto si sono precipitati i sanitari dopo che è stata allertata la centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza: sul posto sono arrivate un'automedica e un'ambulanza allertate in codice rosso. I sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso, ogni tentativo di rianimare il 43enne non è stato sufficiente a salvargli la vita. Sul posto della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Seregno che si sono messi a ricostruire quanto accaduto: la dinamica e le cause del decesso non sono ancora chiare. Il sostituto procuratore Michele Trianni della Procura di Monza ha disposto l’esame autoptico così da chiarire qualsiasi dubbio. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa: da un tragico investimento a un gesto volontario. Intanto della serata di ieri la circolazione ferroviaria è stata sospesa così da permettere alle autorità competenti di eseguire tutti i rilievi del caso: è stata ripristinata dopo qualche ora. Le indagini delle prossime ore spiegheranno perché l'uomo si trovava in stazione ieri sera e cosa ha provocato la sua morte.