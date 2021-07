in foto: Immagine di repertorio

Drammatico incidente per le strade di Legnano nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 luglio. Nel paese in provincia di Milano, due giovani di 13 e 14 anni sono stati trasportati in gravi condizioni rispettivamente all'ospedale di Circolo di Varese e al nosocomio di Legnano a seguito di un violento incidente stradale avvenuto all'incrocio tra la strada provinciale 12 e via Podgora.

Ragazzini in gravi condizioni dopo uno schianto in moto

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, lo schianto si è registrato pochi minuti prima delle 19. Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso a causa della violenza dell'incidente tra il motorino su cui si trovavano i due ragazzini e l'auto. coinvolta. Le condizioni dei giovanissimi sono apparse da subito gravissime, tanto che gli operatori sanitari hanno stabilizzato sul posto il più grave prima di trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese.

Gli agenti della polizia locale indagano sull'incidente

L'altro, invece, nonostante le ferite molto serie, è stato portato al pronto soccorso di Legnano in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati poi anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno aiutato i vigili a mettere in sicurezza l'area e a sgombrarla. Nessuna conseguenza, invece, per il conducente del veicolo, trovato comunque in stato d'ansia per quanto successo. Spetterà ora agli uomini della locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, accaduto all'altezza di un incrocio regolamentato da un semaforo.