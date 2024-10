Legge sul nucleare entro il 2024, la Lombardia è pronta ad accogliere gli impianti. Il Pd: “Ci dicano dove”

video suggerito

L'annuncio del ministro Urso all'assemblea di Assolombarda: "Una legge sulle nuove centrali nucleari entro fine anno". Insorge l'opposizione contro il governatore Attilio Fontana, favorevole ad accogliere gli impianti sul territorio lombardo.

Il governo, entro fine anno, ha deciso di elaborare un quadro normativo che permetta all'Italia di installare nuove centrali nucleari sul suo territorio. È l'annuncio del ministro delle Imprese Adolfo Urso all'assemblea di Assolombarda a Milano, accolto in prima persona dal governatore Attilio Fontana che nel corso del suo intervento, come già aveva dichiarato a Fanpage.it, si è mostrato disponibile ad accogliere gli eventuali nuovi impianti sul territorio della regione.

“Il presidente Fontana dice che è disponibile a trovare dei siti per il nucleare in Lombardia. Si tratta di un’affermazione interessante. Sia coerente, allora, e dica in che città o in quali territori intenderebbe realizzare questi siti”, gli ha risposto Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Partito Democratico, alle parole del presidente lombardo.

"La prima, nuova, pulita centrale nucleare in Italia? La vorrei a Milano, nella mia Baggio", era del resto già intervenuto mesi fa proprio il ministro e vicepremier Matteo Salvini, spingendo sull'ipotesi energia nucleare per il Paese e sulla Lombardia capofila della "rivoluzione". "Lavoriamo per accendere gli interruttori delle centrali entro il 2032. Saranno reattori di ultima generazione".

Una proposta che già aveva suscitato molte critiche e polemiche, sia da parte dell'opposizione che da parte di alcuni esponenti della stessa maggioranza, che avevano ricordato come il nucleare sia stato bocciato due volte dai referendum popolari, nel 1987 e nel 2011, e che non ci sarebbero le condizioni per riproporlo in Italia. Altri, invece, hanno evidenziato i rischi ambientali legati al nucleare, soprattutto in un'area densamente popolata come sarebbe la Lombardia. Altri ancora hanno messo in dubbio la fattibilità tecnica ed economica del progetto, considerando i tempi lunghi e i costi elevati della costruzione e della gestione di una centrale nucleare.